Séché Environnement: a finalisé une acquisition

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la finalisation aujourd'hui de l'acquisition d'ECO Industrial Environmental Engineering.



L'acquisition a été réalisée par une filiale singapourienne de Séché Environnement. Elle porte sur 100% des titres et totalise un montant de l'ordre de 608 millions SGD financés par une facilité de crédit bancaire.



'Leader du marché des déchets industriels dangereux à Singapour avec la plus large gamme de produits et de services, une clientèle fidèle d'industriels de premier plan et un outil industriel performant, ECO permettra à Séché d'occuper une position majeure dans une région industrielle dynamique où le Groupe était jusqu'alors peu actif' indique le groupe.



Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de Séché d'accompagner ses principaux clients industriels sur les marchés dynamiques des déchets industriels dangereux en Asie du Sud-Est.





