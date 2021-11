Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché : émission d'obligations durables réalisée information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce avoir procédé avec succès au placement, auprès d'investisseurs français et européens de la finance verte, de sa première obligation durable répondant aux caractéristiques d'un Sustainability-Linked Bond. Cette émission, d'un montant de 300 millions d'euros assortie d'un coupon de 2,25% pour une maturité de sept ans, permettra de refinancer sa dette bancaire senior et des placements privés, ainsi que de répondre à ses besoins généraux. Elle est assortie de deux critères à impact ESG relatifs à sa stratégie de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à l'augmentation des gaz à effet de serre évités par ses clients au titre de ses activités de recyclage.

Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris -4.42%