Séché : distingué pour sa stratégie d'innovation

(CercleFinance.com) - Séché Environnement indique avoir reçu le 27 avril, à l'occasion du sommet 2021 des entreprises de croissance, le prix Greentech & Énergies récompensant sa stratégie d'innovation dans l'économie circulaire et la production d'énergie à partir des déchets. 'Ce prix vient couronner des années d'efforts et d'innovation', explique la société de services aux collectivités, qui développe notamment des boucles de recyclage et de réemploi de matières rares ou à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, Séché Environnement indique produire de l'électricité ou de la chaleur à partir de déchets, pour plus de 1000Gwh par an, soit la consommation domestique de plus d'un million d'habitants.

Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris 0.00%