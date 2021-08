Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché : acquisition de huit centres en Ile-de-France information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce avoir conclu un accord avec Veolia en vue de l'acquisition de huit centres opérationnels spécialisés dans la maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement en Ile-de-France, qui appartenaient à Osis-IDF, filiale de Veolia. Regroupés sous l'appellation 'Agence Osis-IDF Collectivité', ces huit centres devraient réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 millions d'euros au titre de l'exercice en cours, extériorisant une croissance de l'ordre de 10%, et un EBITDA d'environ quatre millions. Soumise notamment à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence, l'acquisition devrait être finalisée début 2022. Son financement sera réalisé sur la trésorerie disponible du groupe, sans incidence significative sur la position de liquidité ou sur le levier financier.

Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +2.04%