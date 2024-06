Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Séché: accord pour une acquisition à Singapour information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce la signature d'un SPA (convention d'achat d'actions) en vue de l'acquisition de ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd, acteur majeur du marché des déchets industriels dangereux à Singapour.



Avec 'la plus large gamme de produits et de services, une clientèle fidèle d'industriels de premier plan et un outil industriel performant', ECO doit permettre à Séché d'occuper 'une position majeure dans une région industrielle dynamique où il était jusqu'alors peu actif'.



Cette acquisition porte sur 100% des actions et représente un prix d'achat d'environ 605 millions de dollars singapouriens (soit environ 417 millions d'euros), dont le financement a déjà été assuré par une facilité de crédit engagée auprès d'une banque.



Avec environ 300 employés, ECO est présent à chaque étape de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux à Singapour. En 2023, il a généré un chiffre d'affaires d'environ 96 millions de dollars singapouriens et un EBITDA ajusté d'environ 41 millions.





Valeurs associées SECHE ENVIRON 94.75 EUR Euronext Paris +4.01%