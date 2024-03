Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Séché: +23,2% de résultat net part du groupe en 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - Séché environnement publie un CA de 1089 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse organique de 5,8% par rapport à 2022.

Dans le même temps, l'EBE ressort à 217 ME (+10,1% en organique), pour un résultat opérationnel courant de 101 ME (+17,8%).



Le groupe enregistre un résultat net consolidé part du groupe de 47,8 ME, en hausse organique de 23,2%, soit un résultat par action dilué de 6,13 euros (+23,2%).

Séché Environnement proposera un dividende 2023 de 1,20 euro par action (vs. 1,10 E au titre de 2022).



Pour 2024, le groupe confirme ses objectifs, à savoir un CA en hausse organique de +5% et un EBE en hausse organique de +10% pour viser environ 230 ME.



De plus, 'de nouvelles ambitions ont été fixées, qui tracent à l'horizon 2026 de solides perspectives de croissance, de progression de la rentabilité opérationnelle et de génération de trésorerie libre' souligne le groupe.



Pour 2026, le groupe cible ainsi un EBE compris entre 265 et 275 ME et un ROC compris entre 132 et 144 ME, soit un taux de rentabilité opérationnelle courante compris entre 11 % et 12 % du chiffre d'affaires contributif.





Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +1.60%