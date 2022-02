Sébastien Dissaux nommé Directeur des Systèmes d'Information de SPVIE Assurances

(AOF) - SPVIE Assurances a annoncél'arrivée de Sébastien Dissaux en tant que Directeur des Systèmes d'Information du groupe, sous la supervision de Matthieu Bébéar (Co-Directeur Général Délégué). Passé par le groupe BPCE, Natixis et le Crédit Foncier notamment, son expérience en pilotage de projets IT stratégiques et structurants dans la banque-assurance permettra au groupe de restructurer et d'optimiser ses systèmes d'information et ses outils en ligne à destination de ses clients, de ses assurés et de ses partenaires courtiers.