Seb: vise une croissance de son CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 8 059 ME, en croissance de 16,1 % par rapport à 2020, avec une croissance à parités et structure constantes de 15,5 % (1 079 ME).



Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) 2021 s'élève à un plus haut historique de 813 ME, avec une progression de plus de 34 % par rapport à 2020 et de près de 10% par rapport à 2019. A 10,1 % (contre 8,7 % en 2020), la marge opérationnelle d'activité retrouve le niveau de 2019. Le résultat net part du Groupe est de 454 ME, contre 301 ME en 2020 et 380 ME en 2019.



Pour 2022, le Groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires tant dans l'activité Grand Public que Professionnel, et une progression de son Résultat Opérationnel d'Activité.