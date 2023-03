Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: une nouvelle ligne de production ajoutée à Saint-Lô information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - Seb a annoncé mercredi qu'il allait ouvrir une nouvelle ligne de production sur son site industriel de Saint-Lô, spécialisé dans la fabrication de cartes électroniques.



Le spécialiste du petit équipement domestique indique que l'usine va désormais fabriquer des cartes électroniques complexes destinées aux machines à café professionnelles de sa marque premium WMF.



Le projet représente un investissement de 1,2 millions d'euros, financé à hauteur de 25% par la région Normandie.



Le site de Saint-Lô produit actuellement près de cinq millions de cartes électroniques par an, ce qui correspond à 10%-15% des besoins du groupe d'électroménager.



Seb, qui cherche à sécuriser sa chaine d'approvisionnement, prévoit de rapatrier une partie de la production européenne et chinoise entre fin 2023 et 2024, ce qui devrait accroître la production à hauteur de sept millions de cartes par an.



Constitué d'un bureau d'études et d'une usine, le site de Saint-Lô emploie actuellement près de 100 collaborateurs.





Valeurs associées SEB Euronext Paris -2.81%