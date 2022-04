Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB: un partenariat stratégique avec Axel Johnson information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 16:27









(CercleFinance.com) - Seb annonce un partenariat stratégique avec Humla, une startup fintech du groupe Axel Johnson dont l'objectif est de stimuler l'innovation dans le secteur de la distribution. Humla développera ses produits et ses offres sur la plateforme de banking-as-a-service (BaaS) développée par SEBx, devenant ainsi son premier client BaaS.



Humla a pour mission de renforcer l'activité pour le commerce de détail de demain en créant une nouvelle génération de services financiers et de produits de fidélisation. En utilisant la plateforme de services bancaires en tant que service de SEBx, Humla sera en mesure d'intégrer des services financiers dans ses offres aux clients.



'Grâce à notre plateforme de services bancaires en ligne, nous pouvons aider nos partenaires à créer de nouveaux produits ou à intégrer des services financiers dans leurs parcours clients sans devenir eux-mêmes des banques. SEBx s'appuie sur la licence bancaire de SEB, ce qui nous permet d'être un fournisseur complet de services financiers', explique Christoffer Malmer, responsable de SEBx.



L'objectif est de commercialiser le premier produit dans le courant de l'année.



'La possibilité d'inclure les services financiers de manière réfléchie dans l'expérience du client jouera un rôle important dans l'avenir du commerce de détail', déclare Sara Öhrvall, présidente du conseil d'administration de Humla et directrice des opérations d'Axel Johnson.





