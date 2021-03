Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : support confirmé à 136E, repasse les 140E Cercle Finance • 02/03/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - La validité du support est confirmés à 136E, SEB repasse les 140E et va pouvoir tenter d'aller tester l'ex plancher des 143E puis refermer le 'gap' des 147,5E du 26 février

Valeurs associées SEB Euronext Paris +2.72%