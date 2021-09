Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : se reprend bien sur 129,5/133E, peut viser 148E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - SEB se reprend bien sur 129,5/133: le titre s'attaque déjà au palier des 140E (résistance du 30/07 au 04/06). Une fois effacé l'ex-support des 141,3E du 14 avril, plus vraiment d'obstacle avant la résistance oblique baissière des 148E.

Valeurs associées SEB Euronext Paris +2.97%