SEB se renforce en Afrique 21/12/2021



(AOF) - SEB a annoncé avoir signé avec Preciber, société familiale détenue au Maroc par Mohammed Berrada et par Precima, un accord ayant conduit à la création de la joint-venture Groupe SEB Maroc, contrôlée à 55% par le groupe français. Fondée en 1971, la société Precima, dont Mohammed Berrada est l’un des fondateurs, intervient principalement dans trois domaines d’activité : la fabrication et la distribution d’articles de cuisson tels que des autocuiseurs, sous la marque Express la fabrication et distribution d’articles de gaz, et la commercialisation de chauffe-eaux et chaudières.



Concrètement, Groupe SEB Maroc importera et distribuera de façon exclusive les produits du Groupe SEB au Maroc (petit électroménager et articles culinaires), et commercialisera les autocuiseurs de marqueExpress dans la " distribution moderne ".



Parallèlement, le Groupe SEB a investi via SEB Alliance dans le fonds CathayAfricInvest Innovation afin d'identifier des start-ups actives sur le continent africain en cohérence avec sa politique d'innovation.



Après la mise en place d'une co-entreprise en Egypte en 2018, le Groupe SEB confirme ainsi sa volonté d'avoir un ancrage fort en Afrique.





