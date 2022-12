Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB: ricoche sous 83,4E, retombe sous les 80E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - SEB ricoche sous 83,4E (meilleure marque depuis le 21 juillet) et retombe sous les 80E, ce qui ne compromet pas la tendance haussière: le titre pourrait en revanche entamer une consolidation en cas de rupture de la base du canal ascendant qui gravite vers 78,4E (et coïncide avec l'antécime du 124/11).





Valeurs associées SEB Euronext Paris -4.26%