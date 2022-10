Seb révise à la baisse ses objectifs pour 2022

(AOF) - Le groupe Seb a publié ses ventes pour les neuf premiers mois de l'année 2022. Elles sont en recul de 4,3% à taux de change et périmètre constants (tcpc) à 5,56 milliards d'euros. Sur le troisième trimestre, cette baisse est même plus fortement prononcée : - 8,1% à tcpc. Son résultat opérationnel d’activité (ROPA) sur les 9 premiers mois est ressorti à 319 millions d'euros, contre 528 millions d'euros en 2021. Le ROPA du troisième trimestre s'établit à 120 millions, contre 208 millions en 2021.

"Nos activités professionnelles poursuivent une croissance à deux chiffres dans la plupart des géographies. Nos ventes progressent en Chine où Supor a conforté ses positions de leadership dans ses catégories principales. En revanche, notre activité Grand Public a été pénalisée en France et en Allemagne par des enjeux spécifiques à ces deux marchés, ainsi que par les effets de la guerre en Ukraine. Ceci nous amène à réviser à la baisse nos objectifs de chiffre d'affaires et de marge pour l'année 2022 tout en intensifiant le programme de réduction de coûts engagé au troisième trimestre." a déclaré Stanislas de Gramont, directeur général du groupe Seb.

En parallèle, en Russie et en Ukraine, le chiffre d'affaires est en baisse de 57 millions en données publiées sur les 9 mois soit un impact de 1 point sur la croissance du groupe.

Lors de sa publication des résultats semestriels fin juillet, le groupe avait annoncé viser un chiffre d'affaires globalement stable par rapport à 2021 de 8,05 milliards d'euros et un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8,0% et 8,5% sur l'année.

Au vu des performances contrastées du troisième trimestre, Seb revoit ses objectifs pour 2022, anticipant désormais un chiffre d'affaires d'environ 7,9 milliards et un taux de marge opérationnelle compris entre 7,0% et 7,5%.

Ces nouveaux objectifs tablent sur les hypothèses d'une poursuite au quatrième trimestre des tendances observées au troisième trimestre en termes de ventes et de mix ; une accélération de la baisse des dépenses opérationnelles engagée au troisième trimestre et une enveloppe de surcoûts annuels (matières, composants, fret, devises) inchangée, estimée à 300 millions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du petit électroménager né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques (All-Clad, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Supor, T-Fal, WMF...), dont 3 mondiales et 14 régionales ;

- Revenus de 8,1 Mds€ répartis entre l’Europe occidentale pour 39 %, l’Asie (dont la Chine avec 22 %) pour 30% et les Amérique pour 13 % ;

- Activité historique dans les articles culinaires pour 35 %, derrière le petit électroménager pour 60 %, la diversification dans les produits professionnels (5 %) progressant rapidement ;

- Modèle d’affaires privilégiant la croissance par les complémentarités des marques et la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l’économie circulaire ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices (41,91 % du capital dont 32,81 % agissant de concert ), suivies du Fonds stratégique de participations (4,74 %) et de Peugeot Invest (4 %), le conseil d’administration de 17 membres étant présidé par Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont prenant la direction générale en juillet ;

- Bilan maîtrisé avec des capitaux propres de 3,1 Mds€ face à une dette de 2,5 Md€, soit un effet de levier de 2,7 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la croissance organique, une expansion internationale visant au leadership dans les pays, et la compétitivité ;

- Stratégie d’innovation : dans les process industriels, pour optimiser les plateformes techniques, dans l’offre, avec 30 % du chiffre d’affaires réalisé sur des produits de moins de 18 mois d’existence et 3,5 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D (dépôt de 436 brevets), partenariats avec centres de recherche publics et, pour 5 à 10 % des ventes, avec des industriels avec 7 domaines de recherche- nourriture, robotique, chimie, physique, physiologie, sciences sociales et technologies de l'information, investissement, via le fonds Seb Alliance, dans les sociétés innovantes opérant dans le bien-être, la connectivité et le développement durable, avec un focus sur les ventes en ligne, ouverture d’un pôle mondial d’innovation à Ecully ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 leviers : process industriel : éco-conception, logistique, révolution circulaire (réparabilité, recyclage des matériaux, location, seconde vie), actions pour les clients et la société (fonds SEB) ;

- Après la diversification dans le vélo électrique Angell en France, lancement mondial, à partir du 2 ème semestre, d’une console de jeux (baptisée MetaPlayHome);

- Poursuite de la forte croissance de l’activité Professionnels, renforcée par l’achat de.l’espagnol Zummo, n° 1 mondial des machines d’extraction de jus de fruits.

Défis

- Inflation des matières premières (5O % du chiffre d’affaires avec le 1/4 de la production localisé en Europe), envolée des coûts de frêt et approvisionnements heurtés, entraînant une hausse des besoins en fonds de roulement et partiellement compensés par la hausse des prix de vente et le gonflement des stocks ;

- Forte sensibilité à la parité de l’euro contre le yuan, le real brésilien, le rouble, la livre turque et le dollar américain ;

- Repli des ventes dans la division grand public, affectée par les pertes de pouvoir d’achat générées par l’inflation ;

- Après une stabilité des ventes au 1 er semestre et un résultat en repli du fait du ralentissement économique en Europe, objectif 2022, abaissé, d’une stabilité des ventes et d’une marge d’activité entre 8 et 8,5 %.

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.