Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: résultat net pdg en hausse de 31% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Seb fait savoir que ses ventes ont atteint 3740 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 6,5% à taux de change et périmètre constant (ou +3,6% en données publiées).



Le résultat opérationnel d'activité ressort à 244 ME (+35%), le résultat opérationnel courant ressort à 233 ME (+37%) pour un résultat net part du groupe de 100 ME en hausse de 31%.



Le BPA ressort ainsi à 1,84 euro, contre 1,38 euro un an plus tôt.

Dans ce contexte, Seb cible une croissance organique des ventes autour de 5% en 2024, avec une marge opérationnelle proche de 10%.



' Nous réalisons au 1er semestre une performance en ligne avec la trajectoire attendue, alliant une croissance organique des ventes dépassant à nouveau 5 % sur le 2ème trimestre, dans un environnement légèrement moins favorable, ainsi qu'une progression marquée de la marge opérationnelle', a commenté Stanislas de Gramont, directeur général du Groupe SEB.





Valeurs associées SEB 102,30 EUR Euronext Paris +0,49%