SEB : résultat net part du groupe de 3 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Les ventes du Groupe SEB s'inscrivent à 2 914 ME pour le 1er semestre 2020, en baisse de 12,7 % par rapport à fin juin 2019, incluant une baisse de 12,6 % à taux de change et périmètre constants (- 420 ME), un effet devises de - 0,6 % (- 20 ME) et un effet périmètre de + 0.5 %.

Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du 1er semestre 2020 atteint 103 ME, contre 230 ME à fin juin 2019. A fin juin 2020, le Résultat d'Exploitation du Groupe s'est élevé à 58 ME, contre 213 ME au 30 juin 2019.

Le Résultat net part du Groupe du 1er semestre est de 3 ME, contre 100 ME à fin juin 2019.

Les évolutions des parités monétaires nous conduisent à anticiper des effets devises négatifs sur le Résultat Opérationnel d'Activité sur 2020, qui pourraient se situer dans une fourchette de -70 à -90 ME.