Seb: résultat net divisé par deux au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Seb publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 72 millions d'euros, plus que divisé par deux par rapport aux 151 millions affichés à fin juin 2021, et une marge opérationnelle d'activité de 5,4% contre 8,9% un an auparavant.



Le fabricant de petit électroménager a vu ses ventes croitre de 1,6% à 3,67 milliards d'euros, une baisse organique de 2,3% ayant été compensée par un effet devises de +3,9% émanant très majoritairement du yuan et du dollar.



N'anticipant pas d'amélioration sensible de la conjoncture d'ici la fin de l'année dans les pays matures, Seb revoit ses hypothèses pour 2022 avec un chiffre d'affaires globalement stable et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8 et 8,5%.