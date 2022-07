Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : résultat net divisé par 2, plonge de -14% sous 80E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 10:37









(CercleFinance.com) - SEB voit son résultat net divisé par 2 et avertit sur ses ventes au 2ème semestre: le cours plonge de -14% sous 80E et retrace son plancher du 16 mars 2020.

Le support suivant ne se dessine pas avant 72,5E, plancher testé le 24 juin 2015





Valeurs associées SEB Euronext Paris -9.65%