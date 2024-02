Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: résultat net annuel en hausse de 22% information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Seb publie pour 2023 un résultat net en hausse de 22% à 386 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 1,3 point à 9,1%, pour des ventes annuelles de 8,01 milliards d'euros, en croissance de 5,3% à tcpc (taux de changes et périmètre constants).



'La dynamique des ventes, l'amélioration continue de la marge brute et une gestion disciplinée de l'ensemble des coûts ont permis au groupe de dépasser son objectif initial de croissance du résultat opérationnel', souligne le directeur général Stanislas de Gramont.



Le conseil d'administration propose, au titre de 2023, un dividende de 2,62 euros par action, en progression de 6,9%. Pour les détenteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de deux ans, il sera majoré de 10%, à 2,88 euros par action.



Le groupe de petit électroménager anticipe pour 2024 une marge opérationnelle proche de 10%. A moyen terme, il réaffirme viser un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires à tcpc d'au moins 5% et une marge opérationnelle en hausse vers 11%.





