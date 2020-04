SEB réduit son dividende 2019

(AOF) - Groupe Seb a annoncé, hier, dans une optique de solidarité et de responsabilité envers toutes les parties prenantes et de préservation des ressources du groupe, le conseil d'administration a décidé ce jour de réduire d'un tiers, par rapport au dividende versé en 2019, le montant qui sera versé aux actionnaires en 2020 au titre de l'exercice 2019. Le dividende proposé à l'assemblée générale du 19 mai sera donc de 1,43 euro par action au lieu des 2,26 euros proposés lors de la présentation des résultats de la société fin février.

La société précise que pour les actionnaires détenteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans, le dividende sera majoré d'une prime de fidélité de 10 %, portant le dividende à 1,57 euro par action (quantité de titres donnant droit à prime limitée à 0,5 % du capital). La date de détachement du coupon de l'action est fixée au 22 mai et celle du paiement du dividende au 26 mai 2020.

Le spécialiste du petit équipement domestique ajoute que les dirigeants mandataires sociaux réduiront leur rémunération versée en 2020 conformément à la recommandation publiée par l'Afep le 29 mars dernier (réduction de 25% au prorata de la durée d'application en 2020 des mesures du chômage partiel) et le conseil d'administration a décidé de réduire sa rémunération annuelle due en 2020 dans les mêmes conditions.

Dans ce contexte critique, la trajectoire de croissance organique des ventes et de progression du Résultat Opérationnel d'Activité hors Covid-19 mentionnée préalablement n'est plus de mise. L'ampleur et la complexité de cette crise sanitaire sans précédent ainsi que les incertitudes significatives concernant la sortie de crise ne permettent pas encore d'en quantifier précisément les impacts sur l'ensemble de l'exercice, mais le chiffre d'affaires et le Résultat Opérationnel d'Activité 2020 seront en baisse sensible.

A plus court terme, le groupe estime que la perte de chiffre d'affaires (Grand Public et Professionnel) devrait être de l'ordre de 270 millions d'euros sur le premier trimestre.

Compte tenu de la propagation en cours de l'épidémie, la société anticipe une perte de chiffre d'affaires qui devrait être sensiblement supérieure à ce montant au 2e trimestre.

Le groupe ajoute qu'il s'adapte au contexte et aux impératifs de court terme à travers des mesures de réduction de coûts, d'ajustements de ses investissements et de strict contrôle de sa trésorerie, notamment de son besoin en fonds de roulement. La structure de financement est saine, équilibrée en termes d'instruments et de maturité, et dépourvue de covenants financiers. Le Groupe dispose en outre d'une ligne de crédit syndiquée de 960 millions d'euros non tirée à ce jour.

