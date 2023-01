Seb: recul des ventes de 4,7% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce que ses ventes (chiffres provisoires non audités) ont atteint 7960 ME en 2022, en recul de 4,7% à taux de change et périmètre constants (tcpc) par rapport à 2021.



Les ventes ont reculé dans le 'Grand Public' (-5,9% à tcpc) avec -11,1% dans la zone EMEA, -5,5% dans la zone Amériques mais +2,3% en Asie.



Les ventes de la catégorie 'Professionel' progressent pour leur part de 9,2% entre 2021 et 2022.



Au 4e trimestre, Seb a enregistré un recul des ventes du groupe de 5,6%, toujours à tcpc, à 2400 ME.



'Ces performances attestent une bonne résilience du Groupe dans un environnement géopolitique tendu et par rapport à un historique 2021 record', estime Seb. En comparaison de 2019, dernière année normative, le chiffre d'affaires 2022 est en progression de 8,2 % et confirme une trajectoire positive dans la durée, souligne le groupe.



Dans ce contexte, le Groupe Seb confirme son objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2022 et estime à présent qu'elle se situera dans le haut de la fourchette de 7,0 % à 7,5%.