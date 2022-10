Seb: recul des ventes de 4.3% sur les 9 premiers mois information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce que ses ventes sur les neuf premiers mois de l'année 2022 ont atteint 5560 ME, un chiffre en recul de 4,3% à taux de change et périmètre constants (tcpc) par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Toujours sur cette même période, le résultat opérationnel d'activité (ROPA) ressort à 319 ME, contre 528 ME un an plus tôt au même moment.



Sur le seul 3e trimestre de l'année, les ventes s'établissent à 1894 ME, en recul de 8,1% à tcpc, pour un ROPA de 120 ME contre 208 ME un an auparavant.



Le groupe indique qu'après une année 2021 record, son activité s'avère 'résiliente' mais qu'elle reste 'pénalisée par un retour à une consommation plus normale et par la guerre en Ukraine'.



Dans ce contexte, le groupe révise ses objectifs pour l'année 2022 et annonce cibler désormais un chiffre d'affaires d'environ 7,9 milliards d'euros (contre 8,06 MdsE précédemment) ainsi qu'un taux de marge opérationnelle compris entre 7 et 7,5% (contre de 8 à 8,5% auparavant).



'La performance 2022 du Groupe est très impactée par la forte conjonction d'éléments négatifs, à hauteur de 300 ME (inflation, devises, autres vents contraires) et se compare à une année 2021 record. Le Groupe reste convaincu du caractère structurellement porteur de ses marchés Grand Public et Professionnel', rassure Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB.