(CercleFinance.com) - SEB semble valider un rebond parabolique sur 86E avec le franchissement des 88,5E.

Les prochains objectifs se situent à 91,95E ('gap' du 30 mai) puis 97E, l'ex-plancher du 28 mars dernier.





Valeurs associées SEB Euronext Paris +2.87%