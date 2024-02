Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: projet d'acquisition de Sofilac information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats, Seb fait part d'un projet d'acquisition du groupe familial français Sofilac, pour renforcer son expertise en cuisson haut de gamme et poursuivre ainsi sa croissance dans les marchés professionnels et semi-professionnels.



Ce groupe, détenu en majorité par des membres de la famille Augagneur, conçoit, fabrique, et distribue en effet des équipements de cuisson haut de gamme semi-professionnels (marque Lacanche) et professionnels (notamment avec la marque Charvet).



Cette acquisition permettrait à Seb de compléter son dispositif de marques premium. Attendue pour avril 2024, elle est conditionnée aux informations et consultations des instances représentatives du personnel au sein de certaines sociétés de Sofilac.





