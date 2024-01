Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: premier hub d'équipement professionnel en Chine information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Seb annonce la construction de son premier hub d'équipement professionnel à Shaoxing, dans la province du Zhejiang en Chine, hub qui devrait être opérationnel d'ici 2025 et comprendra un centre de R&D, les achats, ainsi qu'un site de production.



Avec un investissement de 60 millions d'euros, ce nouveau hub ultramoderne 'traduit l'engagement du groupe en faveur d'une croissance durable en Asie et permettra une expansion significative dans de nouvelles catégories'.



La création de la nouvelle entité, Seb Professional Shaoxing Co Ltd, permettra de gérer le hub et de développer de nouveaux produits pour différents segments professionnels et semi-professionnels.





