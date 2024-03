Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: Peugeot Invest Asset solde sa participation information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Peugeot Invest Assets a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 février 2024, le seuil de 5% des droits de vote de la société Seb, et ne plus détenir aucun titre de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession par voie de placement privé par construction accélérée du livre d'ordre de la totalité des titres Seb détenus par le déclarant.





Valeurs associées SEB Euronext Paris +1.34%