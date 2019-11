Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : ouverture de la Cité Internationale de la Gastronomie Cercle Finance • 26/11/2019 à 18:12









(CercleFinance.com) - La Cité Internationale de la Gastronomie vient d'ouvrir ses portes à Lyon, ville de patrimoine et de bouche. Un partenariat a été réalisé entre la Métropole, la Ville de Lyon et 11 mécènes privés, parmi lesquels le Groupe Seb membre fondateur. ' Implantée dans un lieu d'exception sur la Presqu'île de Lyon, au coeur du Grand Hôtel-Dieu, La Cité Internationale de la Gastronomie défend l'alimentation source de plaisir et de santé. Elle valorise les métiers et savoir-faire et fait rayonner Lyon, ville gourmande ' indique le groupe.

