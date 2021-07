Seb : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Seb, tout en abaissant son objectif de cours de 194 à 191 euros, ' compte tenu de l'évolution des comparables ', justifie l'analyste.

Seb a présenté un chiffre d'affaires semestriel de 3610 ME, en progression de 23.9%, tout à fait conforme aux attentes d'Oddo (3607 ME) et du consensus (médiane de 3567 ME). De la même manière, il n'y a pas eu de surprises du côté du ROPA, avec 320 ME enregistrés au cours du semestre quand le consensus tablait sur 318 ME en moyenne.

Dans ce contexte, Seb rehausse ses attentes de chiffre d'affaires et s'attend à une progression de plus de 10% cette année, contre environ 10% dans la précédente guidance.

' Au final, dans un contexte matières premières et fret perturbé, Seb réussirait à atteindre une marge opérationnelle d'activité proche de 10% ce qui est un véritable atout et témoigne d'une demande soutenue permettant de réduire les promotions et passer des hausses de prix. La situation bilancielle est très saine ', conclut le bureau d'analyses.