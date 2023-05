Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : nouveau pullback sous les 107E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 17:39









(CercleFinance.com) - SEB matérialise un nouveau pullback sous les 107E (5ème échec sous ce seuil ou sous 109,7E depuis le 28/02 : le titre repart en direction de la base de son corridor de consolidation situé à 97E (en fait c'est plutôt 99E, testé les 15 mars et 17 avril).

Pas de signal directionnel moyen terme à ce stade.





