Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: nouveau placement privé de 650 ME information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 650 ME réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans.



' Le placement a été fortement sursouscrit, avec un livre d'ordres composé de 37 investisseurs français et internationaux de très grande qualité, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe Seb ' indique la direction.



Le montant du financement a ainsi été augmenté, d'un montant initialement prévu de 200 ME, à 650 ME.



Cette nouvelle émission permettra de refinancer la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et en 2024, d'allonger la maturité moyenne de sa dette, 80% de cette émission étant d'échéance supérieure à 5 ans et de bénéficier de conditions de financement très attractives.





Valeurs associées SEB Euronext Paris +2.31%