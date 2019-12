Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb : nouveau directeur général pour WMF Cercle Finance • 17/12/2019 à 08:53









(CercleFinance.com) - Seb annonce qu'Oliver Kastalio rejoindra le groupe français de petit électroménager début janvier 2020 comme directeur général de sa filiale allemande WMF, en remplacement de Volker Lixfeld qui prendra sa retraite. Oliver Kastalio a passé près de 20 ans chez Procter & Gamble à différentes fonctions en lien avec le marketing, les ventes, l'intégration des acquisitions et la direction générale. Depuis 2010, il était PDG du groupe Rodenstock à Munich.

Valeurs associées SEB Euronext Paris -0.96%