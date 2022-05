Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: le titre recule, pénalisé par l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 16:51









(CercleFinance.com) - Seb cède près de 4% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo BHF qui dégrade son conseil sur le titre, passant de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 159 à 134 euros.



Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires de Seb au 1er trimestre n'a progressé que de 0,4% à périmètre et changes constants (à 1915 ME), malgré une progression de 10,9% en Chine.



Pour le T2, le message de la société se veut 'plus prudent' avec un mois d'avril en légère baisse à périmètre et change constant en Chine, note Oddo qui souligne la 'forte volatilité' de l'activité d'une semaine à l'autre.



'Nos estimations étaient bâties sur une progression du chiffre d'affaires à ptcc de +5% (soit un niveau proche du consensus : +4.2% avant publication du CA T1) avec une hausse de l'activité en Chine de +5% à ptcc sur l'ensemble de l'année (+7% pour le consensus) ce qui nous semble désormais un peu optimiste', fait savoir l'analyste qui fait part de ses craintes légitimes quant à l'exposition de Seb en Chine.



'En retenant une stabilité de l'activité en Chine sur l'ensemble de l'exercice, nos hypothèses de CA consolidé sont revues en baisse de 1.1% pour une croissance organique groupe de 3.8%', annonce Oddo.





