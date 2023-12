Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: le titre monte, objectifs à moyen terme bien accueillis information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le titre Seb progresse de plus de 3% vendredi et aligne une seconde séance de hausse après avoir dévoilé hier ses ambitions de moyen terme à l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs.



A moyen terme, le groupe a expliqué viser une croissance annuelle moyenne d'moins 5% de son chiffre à taux de change et périmètre constants, avec une marge opérationnelle proche de 10% en 2024.



A moyen terme, le fabricant de petit électroménager dit viser une marge d'exploitation en progression vers 11%, accompagnée d'une génération annuelle 'substantielle' de flux de trésorerie libre.



Lors de la réunion avec la communauté financière, Stanislas de Gramont, son directeur général, a évoqué des perspectives de croissance 'attractives' dans un marché en croissance structurelle, porté par l'essor mondial des classes moyennes, notamment dans les pays émergents.



Il a par ailleurs indiqué que la société comptait devenir un 'acteur de référence' du marché professionnel, notamment dans l'univers de la cuisine professionnelle, comme l'illustrent ses récentes acquisitions

(La San Marco, Zummo, Krampouz, Pacojet).



'Avec ce CMD, Seb réaffirme la solidité et la résilience de son business model', réagissent les analystes d'Oddo BHF, qui évoquent des objectifs en ligne avec leurs attentes.



'Notre opinion fondamentale 'surperformance' est reconduite avec en toile de fond la capacité à réaliser des acquisitions', ajoute la banque privée, qui affiche un objectif de cours de 127 euros.



Les analystes préviennent toutefois qu'après sa forte revalorisation au cours des dernières semaines (+10% sur le mois écoulé), le titre pourrait marquer une pause à court terme.



A la Bourse de Paris, l'action grimpait de 3,2% vendredi matin après avoir déjà gagné 1,7% hier.





