Seb: le titre monte après le CA et les prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 6% (plus forte hausse du SBF120) après l'annonce des ventes annuels et des prévisions.



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 8 006 ME en croissance de 0,6% dont 5,3% à périmètre et change constants. Ce chiffre est en ligne avec les estimations d'Oddo BHF qui s'attendait à 8 006.1 ME (consensus: 8 009 ME).



Suite à cette annonce, Oddo BHF confirme son opinion de Surperformance avec un objectif de cours de 127 E.



Cette évolution est cohérente avec les attentes du management (croissance organique d'environ 5%) souligne le bureau d'analyses.



' Pour l'ensemble de l'année 2023, le groupe précise son objectif de ROPA et s'attend désormais à un ROPA en progression d'au moins 15% (contre au moins 10% précédemment), soit au moins 713 ME ; marge de 8.9% ; +110pb) ' indique Oddo BHF.



' Ces évolutions sont globalement cohérentes avec nos attentes (ROPA 710 ME selon nous ; consensus 703 ME). Nos estimations sont basées sur un CA en progression de 4.6% LFL (consensus : +4.8%) avec une marge de Ropa de 9.5% (Consensus : 9.8%) '.





Valeurs associées SEB Euronext Paris +6.17%