Seb : le dernier autocuiseur présenté à l'Elysée ce week-end

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce ce jour que son dernier modèle d'autocuiseur, le ClipsoMinut' Natural, sera mis à l'honneur les 18 et 19 janvier prochains lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée par le Palais de l'Elysée. 'Fabriquée à partir de 60% d'inox recyclé et recyclable à hauteur de 90%, ClipsoMinut' Natural s'inscrit pleinement dans la démarche d'économie circulaire engagée par le Groupe depuis plusieurs années. L'emballage du produit est également recyclable à 90 % notamment grâce au remplacement du polystyrène de calage par une mousse composée de matières végétales, biodégradable et compostable industriellement', détaille le groupe. 120 produits français ont été sélectionnés, représentant l'ensemble des départements de métropole et d'Outre-mer, pour cette Grande Exposition du Fabriqué en France.

Valeurs associées SEB Euronext Paris +1.60%