Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb : le CA annuel en croissance organique de +5,8% Cercle Finance • 22/01/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce avoir réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,354 milliards d'euros, en progression de 8% par rapport à 2018, incluant une croissance organique de 5,8%. 'Cette solide dynamique provient de ventes Grand Public en croissance ferme, de 5,2% à tcpc, nourrie par toutes les zones géographiques et toutes les lignes de produits ; d'une Activité Professionnelle qui a poursuivi son développement rapide, à + 12,1% à tcpc, malgré une base 2018 exigeante', précise le groupe. Il s'agit de la 6e année consécutive de croissance organique supérieure à 5%. 'Le Groupe indique que sur la base de ses ventes provisoires, il devrait réaliser en 2019 une progression comprise entre 6% et 6,5% de son Résultat Opérationnel d'Activité publié. Par ailleurs, l'enveloppe globale des charges non récurrentes devrait s'établir en 2019 à environ 80 ME', indique Seb s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées SEB Euronext Paris -1.77%