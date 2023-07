Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : la reprise s'enraye vers 95E, le cours rechute sur 90E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - SEB la reprise s'enraye vers 95E, le cours rechute sur 90E.

Le titre a raté son 1er objectif des 97E (l'ex-plancher du 28 mars dernier) et pourrait revenir s'appuyer sur 88,5E avant de tenter de nouveau sa chance.





Valeurs associées SEB Euronext Paris -3.19%