SEB: la croissance des ventes annuelles serait de 8%

(AOF) - Le fabricant électroménager Seb a publié des ventes préliminaires en hausse de 8% à 7,54 milliards d'euros pour l'année 2019. En organique, cela représente une croissance de 5,8%. Ce serait la sixième année consécutive de croissance organique supérieure à 5 %. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 2,24 milliards d'euros, soit une hausse de 0,9% en organique. Dans le détail, les ventes Grand Public et Activité Professionnelle auraient augmenté respectivement de 5,2%, et de 12,1% à taux et périmètre constants.

Sur la base de ces chiffres provisoires, Seb table sur un Résultat Opérationnel d'Activité publié en progression de 6 à 6,5% pour 2019. Par ailleurs, l'enveloppe globale des charges non récurrentes devrait s'établir à environ 80 millions d'euros, comprenant notamment les provisions pour restructuration de l'activité Grand Public de la marque WMF.