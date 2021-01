Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb : investissement et partenariat avec Chefclub Cercle Finance • 25/01/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce un partenariat avec Chefclub, marque de production et de diffusion de contenus culinaires, ainsi qu'une prise de participation minoritaire dans cette start-up créée en 2016, via sa société d'investissement Seb Alliance. 'Chefclub a déjà vendu 700.000 livres et une série de produits innovants pour les enfants qui équipe déjà plus de 150.000 familles, tous co-créés avec sa communauté', souligne le fabricant de petit électroménager. Seb et Chefclub prévoient le lancement, en France et à l'international, dès le premier semestre 2021, d'une gamme de produits sous licence de marque 'Chefclub by Tefal' comprenant poêles, casseroles, ustensiles de cuisine et petit électroménager.

Valeurs associées SEB Euronext Paris +1.56%