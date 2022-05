Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: investissement dans le fonds Blisce information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb, au travers de sa société d'investissement Seb Alliance, annonce un investissement dans le fonds Blisce, premier fonds VC transatlantique certifié B Corp, porté par l'entrepreneur Alexandre Mars.



Avec cet investissement, complémentaire en termes de positionnement avec les fonds partenaires actuels de Seb Alliance, le fabricant de petit électroménager s'ouvre davantage aux start-up présentes aux États-Unis spécialisée dans le Direct-to-Consumer (D2C).



Au-delà de l'aspect financier, les équipes de Seb Alliance collaboreront étroitement avec les équipes du fonds au développement des start-up en apportant notamment leur connaissance des consommateurs et des marchés.





Valeurs associées SEB Euronext Paris -1.96%