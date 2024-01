Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: investissement dans la start-up iséroise Vulkam information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 14:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Seb a annoncé lundi avoir investi, par le biais de son véhicule d'investissement Seb Alliance, dans la société iséroise Vulkam en vue de la construction d'une usine de métaux amorphes.



Cette levée de fonds s'inscrit dans le cadre du dernier tour de table menée à bien par l'entreprise 'deeptech', qui a obtenu 34 millions d'euros de financement, dont 14 millions en fonds propres.



A cette augmentation de capital s'est ajouté un endettement de 20 millions d'euros, dont six millions d'euros apportés par l'Etat via des dispositifs France 2030 et 14 millions d'emprunts bancaires par Bpifrance.



Les montants levés doivent permettre à Vulkam de financer le lancement opérationnel en 2025 de la première usine située en Isère et consacrée à la production de ses nouveaux métaux pour l'industrie, les 'Vulkalloys'.



Ces alliages aux performances mécaniques inédites visent à établir une future norme dans la métallurgie et le travail des métaux.



Thierry de La Tour d'Artaise, président du groupe Seb, s'est félicité de cet investissement destiné à accompagner la phase d'industrialisation d'une startup jugée prometteuse.



'Soutenir Vulkam, c'est contribuer à la relance industrielle de la France', a-t-il expliqué.





