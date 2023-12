Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB: investissement dans la start-up AUUM information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - En adéquation avec sa feuille de route en faveur des nouveaux usages, SEB Alliance, le véhicule d'investissement du Groupe SEB, annonce avoir pris une participation minoritaire dans la start-up AUUM (acronyme de 'Arrêtons l'Usage Unique maintenant').



Conçue et assemblée à Châtillon, en France, sur son tout nouveau site de production, la machine auum permet, en un seul geste, de nettoyer, de désinfecter et de sécher un verre en quelques secondes, avec une faible quantité d'eau et sans produit chimique.



Cette machine offre ainsi une alternative écologique au gobelet jetable. AUUM s'est fixée comme mission d'aider les entreprises à supprimer les cinq milliards de gobelets jetables encore consommés chaque année en France.





