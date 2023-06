Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: inauguration d'une giga plateforme logistique information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 15:04









(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb fait part de l'inauguration d'une giga plateforme logistique à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, plateforme qui a réalisé ses premières livraisons en avril, deux ans seulement après les premières réflexions concernant son implantation.



Représentant un investissement de 80 millions d'euros, cette plateforme de 100.000 m² permet à l'ensemble des marques de petit électroménager du groupe d'être distribuées vers la France et l'Europe de l'Ouest.



Opérée par FM Logistic, partenaire du Groupe Seb de longue date, cette nouvelle plateforme permettra la création de 350 emplois entre 2023 et 2025, avec pour ambition d'atteindre 500 emplois d'ici 2030.





