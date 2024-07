Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: HRC dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - La SAS HRC a déclaré à l'AMF avoir dépassé individuellement, le 17 juin, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché, le seuil de 5% des droits de vote de Seb, et détenir à cette date et à ce jour, 7,36% du capital et 5,01% des droits de vote.



Le concert familial, qui n'a franchi aucun seuil, a précisé détenir, au 8 juillet, 18.940.519 actions Seb représentant 34,23% du capital du fabricant de petit électroménager, ainsi que 40,46% des droits de vote en AGO et 41,11% en AGE.





Valeurs associées SEB 101,10 EUR Euronext Paris -1,37%