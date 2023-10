Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : gros 'gap' haussier, pulvérise la résistance des 92,9E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Dopé par ses ventes, SEB ouvre un gros 'gap' haussier au-dessus de 87,8E et pulvérise la résistance des 90E puis dans un même élan, celle des 92,9E de la mi-septembre.

Le titre vient d'atteindre 2 objectifs importants: il teste la résistance moyen terme des 95E, il valide le comblement du 'gap' des 96,4E du 5 septembre (et ex-plancher du 26/07) avant de retomber vers 93,5E.

L'étape suivante consistera à retracer l'ex-plancher estival des 98E.





