Seb : FFP s'allège au capital

(CercleFinance.com) - FFP indique avoir procédé à la cession de 500.000 actions Seb, soit 1% du capital de ce groupe, par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, au prix de 138,5 euros par action. Le règlement-livraison de ces actions aura lieu le 30 juillet. A l'issue de cette opération pour un montant total de 69 millions d'euros, la société d'investissement de la famille Peugeot détient environ 4% du capital et 5,2% des droits de votes de Seb. FFP s'engage à conserver l'intégralité de sa participation restante dans le fabricant de petit électroménager pour une période expirant 120 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Valeurs associées SEB Euronext Paris -2.95%