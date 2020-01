Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb : fermeture prolongée pour les usines chinoises Cercle Finance • 30/01/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le fabricant de petit électroménager Seb annonce qu'à la demande des autorités chinoises, ses usines en Chine, fermées comme chaque année pour la période du Nouvel An, prolongeront la fermeture des vacances d'une semaine supplémentaire, du 3 février au 10 février. Son usine de Wuhan (région épicentre de l'épidémie de coronavirus) restera fermée jusqu'à nouvel avis des autorités. Pour les bureaux, la réouverture est prévue le 3 février et le télétravail fonctionnera pour la plupart des salariés jusqu'au 10 février. En outre, Seb a interdit les voyages depuis la semaine dernière en Chine et en provenance de Chine et n'a actuellement aucun expatrié ni employé en mission sur le territoire chinois. Jusqu'à présent, aucun de ses employés n'a été déclaré malade.

Valeurs associées SEB Euronext Paris -2.51%