Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB : énorme 'gap' haussier au-dessus de 125E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - SEB ouvre un énorme 'gap' haussier au-dessus de 125E et s'envole de +15% vers 143,8E. Le Groupe revoit de +40% à la hausse son hypothèse de croissance des ventes publiées 2021, désormais attendue autour de 14 % (contre supérieure à 10 % auparavant). SEB retrouve ses meilleurs niveaux depuis le 23 juillet, le prochain objectif serait le retracement de l'ex-plancher des 148E du 20 juillet puis du sommet des 152,7E du 22 juillet.

Valeurs associées SEB Euronext Paris +12.38%