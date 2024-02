Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: en chute après la vente des parts de Peugeot Invest information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Seb chute de près de 7% à la suite de la cession, par la voie de la construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, de la participation de Peugeot Invest, soit 2.223.674 titres et environ 4,02% du capital du groupe de petit électroménager.



Ce placement, qui s'inscrit dans la logique de rotation d'actifs du portefeuille de Peugeot Invest, a été réalisé au prix de 106 euros par action, représentant un produit de cession équivalent à environ 236 millions d'euros. Son règlement-livraison interviendra le 29 février.



A l'issue de l'opération, Peugeot Invest ne détient plus de titres de Seb et ne sera plus représenté au sein de sa gouvernance. Depuis 2004, la valeur de l'investissement de Peugeot Invest a été multipliée par 4,3 fois, soit 10% de TRI sur vingt ans.





Valeurs associées SEB Euronext Paris -6.31%